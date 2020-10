Quando va in onda Gli orologi del diavolo: data e orario (Di sabato 31 ottobre 2020) Stasera, 31 ottobre 2020, il cast di Quando va in onda Gli orologi del diavolo sarà ospite di Ballando con le Stelle per presentare la serie tv che andrà in onda dal 2 novembre per quattro lunedì. La serie è stata girata tra l’Italia e la Spagna, è ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi, raccontata dallo stesso, insieme a Federico Ruffo, nell’omonimo libro pubblicato da Rizzoli. “Non aspettatevi la solita fiction – ha raccontato Beppe Fiorello -, questa storia non ha nulla da invidiare a quelle americane o britanniche tanto osannate dalla critiche: le scene sono mozzafiato, è girata tra Italia e Spagna, è adrenalina pura, i colpi di scena si sprecano”. Il protagonista (Marco Merani), interpretato ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020) Stasera, 31 ottobre 2020, il cast diva inGlidelsarà ospite di Ballando con le Stelle per presentare la serie tv che andrà indal 2 novembre per quattro lunedì. La serie è stata girata tra l’Italia e la Spagna, è ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi, raccontata dallo stesso, insieme a Federico Ruffo, nell’omonimo libro pubblicato da Rizzoli. “Non aspettatevi la solita fiction – ha raccontato Beppe Fiorello -, questa storia non ha nulla da invidiare a quelle americane o britanniche tanto osannate dalla critiche: le scene sono mozzafiato, è girata tra Italia e Spagna, è adrenalina pura, i colpi di scena si sprecano”. Il protagonista (Marco Merani), interpretato ...

È quasi magia Johnny, storico adattamento animato del manga Orange Road torna nella programmazione televisiva di Italia 1.

La puntata di Linea Verde registrata a Bertinoro andrà in onda domenica 1 novembre

Domenica 1 novembre, Bertinoro sarà protagonista su Rai 1, quando andrà in onda, a partire dalle ore 12,20 la puntata di Linea Verde registrata sul balcone di Romagna. Sotto i riflettori della trasmis ...

