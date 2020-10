Qualifiche F1 GP Emilia Romagna 2020 | Bottas poleman ad Imola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020) Valtteri– Photo Credit: MercedesF1OfficialTwitterAccountdi giornata Valtteri, il finlandese si guadagna la prima posizione sul circuito di. Hamilton secondo e Verstappen terzo, ottima la qualifica delle due Alpha Tauri con Gasly in seconda fila, in quarta posizione. Male le due Ferrari con Vettel fuori in Q2 e Leclerc settimo.F1 GP– Q1 Semaforo verde ad sul circuito di, parte la prima sessione di qualifica con Magnussen e Latifi i primi i scendere in pista, seguiti dalle due Alfa Romeo. Kvjat su Alpha Tauri si piazza in prima posizione con un tempo di 1:15.412, subito dietro Gasly e Leclerc. Tutti i piloti sono in pista con gomma rossa, eccetto ...