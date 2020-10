Leonor di Spagna compie 15 anni. Ritratto di una futura regina (Di sabato 31 ottobre 2020) Compie 15 anni il 31 ottobre, Leonor di Spagna, primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz, e le attenzioni su di lei sono già tante per via del ruolo sempre più in vista all’interno della famiglia reale spagnola. La principessa delle Asturie sta conquistando le scene, complici le ultime uscite pubbliche al fianco dei genitori, indubbiamente strategiche per confermare la sua posizione di erede al trono in una fase delicata per la Spagna, sempre in bilico tra la fedeltà ai Borbone e il fascino di un’ipotetica terza Repubblica. Leonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle Asturie Leggi su vanityfair (Di sabato 31 ottobre 2020) Compie 15 anni il 31 ottobre, Leonor di Spagna, primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz, e le attenzioni su di lei sono già tante per via del ruolo sempre più in vista all’interno della famiglia reale spagnola. La principessa delle Asturie sta conquistando le scene, complici le ultime uscite pubbliche al fianco dei genitori, indubbiamente strategiche per confermare la sua posizione di erede al trono in una fase delicata per la Spagna, sempre in bilico tra la fedeltà ai Borbone e il fascino di un’ipotetica terza Repubblica. Leonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle AsturieLeonor di Spagna al Premio Principessa delle Asturie

Decisa, riservata, volitiva, la principessa della Asturie ha già conquistato molti. Tutto quello che sappiamo su di lei Compie 15 anni il 31 ottobre, Leonor di Spagna, primogenita di Felipe VI e ...

Nei mesi della pandemia, l'erede al trono - appena uscita dalla quarantena - è stata coinvolta in eventi pubblici sempre più impegnativi. Sta imparando in fretta come si fa. Ed è sempre più ...

