Inter Parma 0-1 LIVE: Gervinho porta in vantaggio i gialloblù (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio San Siro, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Inter e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Siro”, Inter e Parma si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Parma 0-1 MOVIOLA 46′ GOL DEL Parma – Imbucata di Hernani che pesca Gervinho il quale al volo batte Handanovic. Parma in vantaggio alla prima occasione 45′ Inizia la ripresa – Si gioca 42′ Hakimi vicino al gol – Cross di Kolarov dalla sinistra e chiusura di testa di Hakimi dal lato opposto con la palla che termina di pochissimo fuori 34′ Tiro di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio San Siro, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 46′ GOL DEL– Imbucata di Hernani che pescail quale al volo batte Handanovic.inalla prima occasione 45′ Inizia la ripresa – Si gioca 42′ Hakimi vicino al gol – Cross di Kolarov dalla sinistra e chiusura di testa di Hakimi dal lato opposto con la palla che termina di pochissimo fuori 34′ Tiro di ...

Inter : ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui in… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Qual è stata la prima maglia nerazzurra che avete comprato? #Bastoni ci ha rivelato la sua,… - capuanogio : #Carli (ds #Parma): 'Noi potremmo avere tanti alibi per quello che sta accadendo, ma dobbiamo essere contenti di es… - Skysurfer72 : #Sky “Stanno valutando se c’è una giocata di un giocatore del Parma” ... ma se la palla l’hanno toccata solo giocatori dell’Inter!!!?? - AngeloCabr : @Honeyxvmoon Che paragone è? I calci d’angolo dell’inter con il gol del Parma? -