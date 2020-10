Il virus si è portato via don Bruno Pegoraro, fondatore del centro missionario (Di sabato 31 ottobre 2020) Don Bruno Pegoraro è morto all'ospedale di Magenta, stroncato dal Covid-19, che ha avuto vita facile in un corpo già segnato da malattie respiratorie pregresse. Aveva 87 anni. Ieri pomeriggio il corpo ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 31 ottobre 2020) Donè morto all'ospedale di Magenta, stroncato dal Covid-19, che ha avuto vita facile in un corpo già segnato da malattie respiratorie pregresse. Aveva 87 anni. Ieri pomeriggio il corpo ...

Il timore è che nell’organismo possa essersi infiltrato lui: il virus con la corona di spine ... le dimissioni dei pazienti più fragili che vengono portati casa con il mezzo di servizio.

Il virus si è portato via don Bruno Pegoraro, fondatore del centro missionario

Aveva 87 anni. Ieri pomeriggio il corpo è stato portato nella sala don Sacchi, dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si faranno lunedì alle 15.30 (con diretta streeming). Padovano di ...

Il timore è che nell'organismo possa essersi infiltrato lui: il virus con la corona di spine ... le dimissioni dei pazienti più fragili che vengono portati casa con il mezzo di servizio.