Guida TV | programmi di stasera | sabato 31 ottobre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 31 ottobre 2020)aitv della prima serata di oggi,31.10., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Ballando con le Stelle Talent Show RAI2 SWAT/Criminal Minds Serie TV RAI3 Contromano Film RETE4 58 Minuti per morire – Die Harder Film CANALE5 Tu si que vales Talent Show ITALIA1 Canterville – Un fantasma per antenato Film LA7 Il Petroliere Film REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO Vacanze per un massacro Film TV8 Scream Film NOVE Le Bestie di Satana Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.