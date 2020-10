Griglia di partenza F1 GP Imola 2020 | risultati qualifiche | Bottas in pole

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ladidel Gran Premio dell’Emilia Romagna, tredicesima tappa del Mondialedi Formula 1. Il Circus dopo 14 anni di assenza ritorna aper far rivivere emozioni del passato in una pista entrata nella leggenda tra imprese di grandi campioni ed eventi disgraziati come la morte di Ayrton Senna. Valttericonquista, con l’ultimo giro a propria disposizione, laposition a. Colpo a sorpresa per il finlandese che batte il compagno di squadra Lewis Hamilton per una manciata di millesimi. Seconda fila con Max Verstappen e con un sorprendente Pierre Gasly mentre per le due Ferrari domani l’obiettivo sarà la rimonta con Charles Leclerc dalla settima casella e Sebastian Vettel dalla quattordicesima. Il GP ...

Formula 1, la griglia di partenza del Gran Premio dell'Emilia Romagna 2020: i risultati delle qualifiche di Imola ...