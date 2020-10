Grande Fratello Vip: una concorrente vede un fantasma nella Casa e non è l’unica, la testimonianza di un’ex gieffina (Di sabato 31 ottobre 2020) Sui social si è diffusa incredulità e un po’ di paura. Una concorrente della quinta edizione ha detto di aver visto un fantasma, ma non è l’unica. Ecco che cosa sta succedendo. GF Vip: nella Casa c’è un fantasma? Incredibile ma vero, al Grande Fratello Vip si parla anche di avvistamenti di fantasmi. In queste ore sui social c’è un po’ di subbuglio perchè una delle concorrenti di questa quinta edizione ha rivelato di aver visto un fantasma. Non è l’unica, in realtà, nella prima edizione una concorrente ha affermato esattamente la stessa cosa. Ma andiamo con ordine. Guenda Goria vede una donna ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 31 ottobre 2020) Sui social si è diffusa incredulità e un po’ di paura. Unadella quinta edizione ha detto di aver visto un, ma non è l’unica. Ecco che cosa sta succedendo. GF Vip:c’è un? Incredibile ma vero, alVip si parla anche di avvistamenti di fantasmi. In queste ore sui social c’è un po’ di subbuglio perchè una delle concorrenti di questa quinta edizione ha rivelato di aver visto un. Non è l’unica, in realtà,prima edizione unaha affermato esattamente la stessa cosa. Ma andiamo con ordine. Guenda Goriauna donna ...

