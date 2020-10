Global Esports Federation (GEF), il “no” del CIO: “Non la riconosciamo, non vi unite a loro” (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Esports and Gaming Liaison Group (ELG) del CIO, presieduto dal presidente dell’International Cycling Union David Lappartient, ha scritto a tutti alle Federazioni Internazionali di sport estivi e invernali dicendo di non avere intenzione di riconoscere alcuna organizzazione come organo di governo mondiale per gli Esports, tantomeno la Global Esports Federation (GEF). La GEF, con sede a Singapore, è stata lanciata lo scorso mese di dicembre, sostenuta dalla società tecnologica cinese Tencent. La Global Esports Federation è stata creata con l’obiettivo di “stabilire la credibilità, la legittimità e il prestigio per gli Esports” e costruire “una piattaforma ... Leggi su esports247 (Di sabato 31 ottobre 2020) L’and Gaming Liaison Group (ELG) del CIO, presieduto dal presidente dell’International Cycling Union David Lappartient, ha scritto a tutti alle Federazioni Internazionali di sport estivi e invernali dicendo di non avere intenzione di riconoscere alcuna organizzazione come organo di governo mondiale per gli, tantomeno la(GEF). La GEF, con sede a Singapore, è stata lanciata lo scorso mese di dicembre, sostenuta dalla società tecnologica cinese Tencent. Laè stata creata con l’obiettivo di “stabilire la credibilità, la legittimità e il prestigio per gli” e costruire “una piattaforma ...

esports247_it : Global Esports Federation (GEF), il 'no' del CIO: 'Non la riconosciamo, non vi unite a loro' - NoviyeModel : RT @TGMesports: Il dialogo sul riconiscimento olimpico degli Esports è sempre più caldo, aeppur sia passato in secondo piano. https://t.co… - TGMesports : Il dialogo sul riconiscimento olimpico degli Esports è sempre più caldo, aeppur sia passato in secondo piano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Global Esports Il no del CIO alla partership con la Global Esports Federation - Esports TGM Esports Cloud9 White, un team di sole donne per competere nella Serie A di Valorant, un eSport composto da soli uomini

I Cloud9 fanno sul serio: niente più amichevoli o tornei per beneficienza, la loro squadra di Valorant composta da sole donne competerà nella stagione regolare del campionato eSportivo del nuovo spara ...

Liga su Twitch e Champions: 'modello esports', così Amazon rivoluziona il calcio in tv

se si pensa che anche in Italia partirà quest'anno ufficialmente il torneo eSports della Serie A, la eSerie A che sarà inserita nelle Global Series di Fifa 21 e potrà trovare ampio spazio su ...

I Cloud9 fanno sul serio: niente più amichevoli o tornei per beneficienza, la loro squadra di Valorant composta da sole donne competerà nella stagione regolare del campionato eSportivo del nuovo spara ...se si pensa che anche in Italia partirà quest'anno ufficialmente il torneo eSports della Serie A, la eSerie A che sarà inserita nelle Global Series di Fifa 21 e potrà trovare ampio spazio su ...