Firenze, incidenti: 4 arresti e 20 denunce. Nardella, non c’è stata regia unica (Di sabato 31 ottobre 2020) Non si è trattato di manifestanti, ma di criminali, di teppisti che hanno distrutto quello che potevano e che hanno lanciato bombe molotov contro gli agenti, affermano i funzionari di polizia Leggi su firenzepost (Di sabato 31 ottobre 2020) Non si è trattato di manifestanti, ma di criminali, di teppisti che hanno distrutto quello che potevano e che hanno lanciato bombe molotov contro gli agenti, affermano i funzionari di polizia

FabioRussello : Qualcuno sugli incidenti di #Firenze ha evocato mafia o camorra? No? Allora, come sempre, su #Napoli e il Sud la na… - ArmandaGelsomin : RT @Tg1Raiofficial: Gravi incidenti ieri sera a #Firenze, molotov e bombe carta contro la polizia. La manifestazione era stata lanciata sui… - exassessore : RT @Tg1Raiofficial: Gravi incidenti ieri sera a #Firenze, molotov e bombe carta contro la polizia. La manifestazione era stata lanciata sui… - Achillecaro : Difendiamo - noi cittadini - le nostre FORZE DELL' ORDINE, poiché lo Stato non lo fa ! Quanti proc.ti disciplinari… - fseviareggio : RT @Tg1Raiofficial: Gravi incidenti ieri sera a #Firenze, molotov e bombe carta contro la polizia. La manifestazione era stata lanciata sui… -