F1, Laurent Mekies: "Confidavamo in qualcosa di meglio in qualifica, siamo comunque in crescita" (Di sabato 31 ottobre 2020) La Ferrari confidava in un sabato di Imola decisamente migliore. Le qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna 2020 di Formula Uno, invece, hanno regalato un settimo posto per Charles Leclerc ed un quattordicesimo per Sebastian Vettel. Dopo le buone prove di Portimao, quindi, si potrebbe parlare di leggero passo indietro per i due piloti del Cavallino. Laurent Mekies, direttore sportivo della scuderia di Maranello ha fatto il punto della situazione al termine delle qualifiche di Imola; "Una qualifica abbastanza simile a quella di otto giorni fa, anche se speravamo in qualcosa di meglio – le sue parole riportate da motorsport,com – Peraltro, ciò implica la conferma della crescita del nostro potenziale rispetto alla fase centrale del campionato, pur su una pista dalle ...

