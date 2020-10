Covid: nulla di deciso sulle scuole, Azzolina punta sull’apertura (Di sabato 31 ottobre 2020) Covid: nulla di deciso sulla questione scuola. Pareri discordanti al vertice convocato dal Governo. Resta margine di manovra per le Regioni Dopo quasi due ore, il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte si è concluso con nulla di fatto. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, continua per la sua strada e spinge per l’apertura delle scuole in tempo Covid. A difendere “timidamente” la posizione della ministra, Dario Franceschini del Partito Democratico. Presenti anche il ministro Alfonso Bonafede del M5S e la ministra Teresa Bellanova di Italia Viva. I pareri Di poco supporto Franceschini che, in qualità di supporter della Azzolina, non si è sentito pienamente a suo agio ad affermare che la ... Leggi su zon (Di sabato 31 ottobre 2020)disulla questione scuola. Pareri discordanti al vertice convocato dal Governo. Resta margine di manovra per le Regioni Dopo quasi due ore, il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte si è concluso condi fatto. La ministra dell’Istruzione, Lucia, continua per la sua strada e spinge per l’apertura dellein tempo. A difendere “timidamente” la posizione della ministra, Dario Franceschini del Partito Democratico. Presenti anche il ministro Alfonso Bonafede del M5S e la ministra Teresa Bellanova di Italia Viva. I pareri Di poco supporto Franceschini che, in qualità di supporter della, non si è sentito pienamente a suo agio ad affermare che la ...

ladyonorato : Una cosa è certa da parecchio: sono aumentati i morti per cancro e altre gravi patologie che nulla c’entrano col… - LaStampa : «Non ricordo nulla del coma. Quando mi sono svegliato non riuscivo a parlare, a emettere suoni. Ho ancora l’idea de… - RobertoBurioni : Questa volta il Sen. Siri ha ragione. Molti pazienti (non il 99%, ma molti) con COVID-19 possono essere diagnostica… - itsmc17 : RT @contechristino: Brosio (sul Covid): Io mi auguro che non chiudano mai le chiese perché non è mai successo nulla lì. Secondo te da chi è… - turntoconor : RT @contechristino: Brosio (sul Covid): Io mi auguro che non chiudano mai le chiese perché non è mai successo nulla lì. Secondo te da chi è… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nulla Modena. «Dopo il Covid nulla sarà come prima sta a noi realizzare il mondo migliore» La Gazzetta di Modena Parco della Musica, il nuovo amministratore delegato Daniele Pitteri: «Ora l’Auditorium deve trovare un’altra identità»

«Il 6 marzo è finito un mondo. Ma ce n’è uno nuovo. Dove le sale saranno piene a metà o trasferite sul digitale. Non basta gestire l’emergenza, ...

Taiwan: trasmissione locale coronavirus sotto controllo a Taipei, decine di migliaia al Pride (3)

Taipei, 31 ott 12:46 - (Agenzia Nova) - I primi test degli anticorpi Covid-19 di Taiwan hanno mostrato un rischio ... in aumento possono cogliere dall'esperienza di Taiwan è che nulla funziona senza ...

«Il 6 marzo è finito un mondo. Ma ce n’è uno nuovo. Dove le sale saranno piene a metà o trasferite sul digitale. Non basta gestire l’emergenza, ...Taipei, 31 ott 12:46 - (Agenzia Nova) - I primi test degli anticorpi Covid-19 di Taiwan hanno mostrato un rischio ... in aumento possono cogliere dall'esperienza di Taiwan è che nulla funziona senza ...