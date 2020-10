Cinema | è morto Sean Connery | aveva 90 anni

Leggi su 2anews

(Di sabato 31 ottobre 2020) E’: l’attore scozzese, indimenticabile James Bond,compiuto 90il 25 agosto scorso. Sira 90, come ha confermato la famiglia dell’attore. Nato a Glasgow nel 1930, figlio di una donna delle pulizie e di un camionista, fu bagnino, lattaio, verniciatore di bare e aspirante membro della marina britca, una strada che non proseguì a causa di problemi di salute. Poco più che ventenne abbandonò una possibile carriera sportiva e si dedicò al. Ruoli non di particolare importanza. Solo nel 1959recitato in Darby O`Gill e il re dei folletti, prodotto da Walt Disney, sarebbe ...