Bonaccini: via a test rapidi da medici di base e pediatri (Di sabato 31 ottobre 2020) Alla Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini ha dichiarato: “Con la ratifica in sede di Conferenza Stato-Regioni di oggi, ora possiamo dare il via alla fase operativa dell’Accordo per l’esecuzione dei test rapidi di accertamento del Covid da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri“. Per Bonaccini si tratterebbe di un passaggio fondamentale “per far partire il rafforzamento e il potenziamento delle attività di prevenzione e controllo del contagio in modo più capillare sul territorio“. Bonaccini ha poi ringraziato i sindacati e “tutti coloro che hanno permesso di arrivare a questi Accordi collettivi nazionali per contrastare la diffusione del Covid-19 e consentire ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Alla Conferenza delle Regioni, Stefanoha dichiarato: “Con la ratifica in sede di Conferenza Stato-Regioni di oggi, ora possiamo dare il via alla fase operativa dell’Accordo per l’esecuzione deidi accertamento del Covid da parte deidina generale e dei“. Persi tratterebbe di un passaggio fondamentale “per far partire il rafforzamento e il potenziamento delle attività di prevenzione e controllo del contagio in modo più capillare sul territorio“.ha poi ringraziato i sindacati e “tutti coloro che hanno permesso di arrivare a questi Accordi collettivi nazionali per contrastare la diffusione del Covid-19 e consentire ...

Stefano Bonaccini ha comunicato il raggiungimento dell'accordo ... e pediatri "Con la ratifica in sede di Conferenza Stato-Regioni[…], possiamo dare il via alla fase operativa dell'Accordo per ...

