Arrestato frontman del gruppo romano "Assalti frontali" (Di sabato 31 ottobre 2020) Un ingente quantitativo di droga che avrebbe potuto fruttare 100.000 euro. Il frontman degli "Assalti Frontali", Paolo Bevilacqua, in arte Pol G, è stato Arrestato dalla Guardia di Finanza perché trovato con sei chili di stupefacente, marijuana e hashish, nella sua abitazione nel quartiere Pigneto a Roma. Ai poliziotti avrebbe detto: "Non lavoro, non posso fare concerti e allora…". È stato trovato nella sua abitazione in stato confusionale. L'uomo, 52 anni, era fino ad adesso incensurato mentre ora rischia fino a 2 anni di carcere. Sarebbe stato l'andirivieni di persone nella palazzina in cui abita il rapper ad attirare l'attenzione delle Fiamme Gialle che, una volta acquisiti sufficienti elementi, hanno deciso di perquisire ...

