200 sindaci in rivolta contro Conte: «Hai buttato i soldi per monopattini e reddito di cittadinanza» (Di sabato 31 ottobre 2020) Una lettera sottoscritta da 200 sindaci "asfalta" il premier Conte e la gestione della seconda ondata del virus, nei tempi e nelle modalità, nella forma e nella sostanza. "La seconda ondata della pandemia sta trasformando i centri urbani in luoghi di disagio sociale. Le prime avvisaglie di violenza rischiano di mettere ancora più in crisi i Comuni, già messi a dura prova dalla gestione del Covid". Inizia così l'appello rivolto al premier Conte, sottoscritto da duecento primi cittadini di tutta Italia. Appartengono a diversi schieramenti politici. A prendere in mano le redini dello sContento è stato Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e coordinatore di Italia in Comuni,. E' lui che che ha ...

