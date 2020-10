Virginio è Nek – VIDEO – Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Virginio è Nek nella prima puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020. Il concorrente continua ad essere fra i più in vista di quest’edizione e avrà la possibilità di interpretare Nek. Nello specifico, il cantante intonerà il celebre brano Laura non c’è. Virginio è Nek in questa nuova gara del Talent di Rai 1. Nessun timore da parte sua nell’affrontare una nuova trasformazione: evidente anche quell’umiltà che lo ha sempre contraddistinto. A fronte di certo di un Talento vocale senza pari. Almeno per quanto riguarda l’edizione di quest’anno. Virginio è Nek nel torneo di Tale e Quale Show ... Leggi su giornal (Di venerdì 30 ottobre 2020)è Nek nella prima puntata del torneo di. Il concorrente continua ad essere fra i più in vista di quest’edizione e avrà la possibilità di interpretare Nek. Nello specifico, il cantante intonerà il celebre brano Laura non c’è.è Nek in questa nuova gara delnt di Rai 1. Nessun timore da parte sua nell’affrontare una nuova trasformazione: evidente anche quell’umiltà che lo ha sempre contraddistinto. A fronte di certo di unnto vocale senza pari. Almeno per quanto riguarda l’edizione di quest’anno.è Nek nel torneo di...

Ema_poet : RT @missyoufilippo: Nek è veramente difficile,ma tu ancora una volta sei stato pazzesco, l'hai preso in pieno ???? sono veramente fiera di te… - Virginio_ofc : RT @missyoufilippo: Nek è veramente difficile,ma tu ancora una volta sei stato pazzesco, l'hai preso in pieno ???? sono veramente fiera di te… - STELLAMARCIANO : RT @___________lisa: Non so come ha fatto ma sembrava veramente di sentire Nek!! C’era anche l’accento di SaSSuolo! PaSSesco come direbbe l… - bettadedo : RT @isabellaloporto: @Virginio_ofc @VirginioNero Bravissimo #taleequaleshow un super Nek ?? - ariannahahah : Virginio: Voce: somigliantissima a Nek Aspetto: sembra Joey di Friends #taleequaleshow -

Ultime Notizie dalla rete : Virginio Nek Virginio è Nek – VIDEO – Tale e Quale Show 2020 Giornal Tale e Quale: Virginio canta Laura Non C’è di Nek (video)

Questa sera nel corso della settima puntata di Tale e Quale Show di venerdì 30 ottobre 2020 Virginio canta Laura Non C’è imitando Nek. Subito sotto trovate il video della sua esibizione, mentre qui ...

Tale e quale show, il Torneo: Virginio è Nek (video e gallery)

Nel corso della prima puntata del 30 ottobre 2020 del Torneo di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Virginio nei panni di Nek, con il ...

Questa sera nel corso della settima puntata di Tale e Quale Show di venerdì 30 ottobre 2020 Virginio canta Laura Non C’è imitando Nek. Subito sotto trovate il video della sua esibizione, mentre qui ...Nel corso della prima puntata del 30 ottobre 2020 del Torneo di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Virginio nei panni di Nek, con il ...