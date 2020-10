Vincenzo De Luca: “La bambina che voleva andare a scuola beve latte al plutonio” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca si è lasciato andare nel corso dell’ultima diretta su Facebook a un’uscita infelice legata al tema della chiusura delle scuole. Il presidente della regione ha risposto all’intervista di una madre che ha rivelato la volontà della figlia di andare a scuola: “Mi è capitato di vedere un’intervista a una mammina, con la mascherina di tendenza e gli occhi ridenti e fuggitivi, che diceva: ‘La mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma, voglio andare a scuola per imparare a scrivere’. Credo sia l’unica bambina d’Italia che piange per andare a scuola, l’unica al ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il governatore della CampaniaDesi è lasciatonel corso dell’ultima diretta su Facebook a un’uscita infelice legata al tema della chiusura delle scuole. Il presidente della regione ha risposto all’intervista di una madre che ha rivelato la volontà della figlia di: “Mi è capitato di vedere un’intervista a una mammina, con la mascherina di tendenza e gli occhi ridenti e fuggitivi, che diceva: ‘La miaè venuta da me piangendo e mi ha detto mamma, voglioper imparare a scrivere’. Credo sia l’unicad’Italia che piange per, l’unica al ...

Agenzia_Ansa : In Campania oggi 3.186 nuovi casi di Covid-19. Per il presidente della Regione, Vincenzo De Luca ci sono 'fortissim… - chetempochefa : Domani a #CTCF da @fabfazio ci sarà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Vi aspettiamo, come ogn… - stanzaselvaggia : Vincenzo De Luca paga il prezzo di una campagna elettorale presuntuosa, opportunistica e incoerente. - baronemarco80 : Eppure lo ha detto veramente...e non è una commedia. Come attore avrebbe comunque un bel futuro Vincenzo De Luca - FreddoniM : RT @CliffBurton6528: Vincenzo De Luca e Attilio Fontana sono due facce della stessa medaglia. Fateci caso -