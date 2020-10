Truffa dello specchietto a un'ottantenne: presa la coppia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre stava sorpassando uno scooter che viaggiava a velocità bassissima sulla via Pesciatina, udì un forte colpo . Fermatasi, si sentì accusare dal conducente del ciclomotore di avergli infranto lo ... Leggi su lanazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre stava sorpassando uno scooter che viaggiava a velocità bassissima sulla via Pesciatina, udì un forte colpo . Fermatasi, si sentì accusare dal conducente del ciclomotore di avergli infranto lo ...

fseviareggio : RT @LetiziaFirenze: Truffa dello specchietto, coppia finisce nei guai - Luccaindiretta - LetiziaFirenze : Truffa dello specchietto, coppia finisce nei guai - Luccaindiretta - Stampregimental : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Arrestato per truffa l’inventore dello slogan “Ne usciremo migliori” - LEGGI L'ARTICOLO di @guttolo https://t.… - atlantidelibri : #Sgarbi (già condannato per truffa ai danni dello stato), senza mascherina, espulso dall'Aula e portato via di peso… - SardelliEdmundo : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Arrestato per truffa l’inventore dello slogan “Ne usciremo migliori” - LEGGI L'ARTICOLO di @guttolo https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa dello Truffa dello specchietto a un'anziana: identificati con una telecamera in auto Il Tirreno Fa l'esame per la patente di guida al posto di un altro, la Polizia di Foggia lo arresta per truffa

L’uomo, di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine, dopo la conclusione dell’esame con esito positivo, nell’uscire dall’aula veniva fermato dagli agenti, ammettendo di aver sostenuto l’esame per cont ...

Maxi inchiesta Leonessa: il fascicolo per mafia resta a Brescia

Lo ha deciso il giudice nell'udienza preliminare. Respinta la richiesta dei difensori dei 18 imputati di trasferire il procedimento a Gela ...

L’uomo, di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine, dopo la conclusione dell’esame con esito positivo, nell’uscire dall’aula veniva fermato dagli agenti, ammettendo di aver sostenuto l’esame per cont ...Lo ha deciso il giudice nell'udienza preliminare. Respinta la richiesta dei difensori dei 18 imputati di trasferire il procedimento a Gela ...