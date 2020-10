Traffico Roma del 30-10-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera della redazionerallentato perintenso sulla via Cassia 3 via di Grottarossa in via della Giustiniana per rallentamenti perintenso Anche su via Cilicia frazione San Giovanni sul Raccordo Anulare si viaggia in coda in carreggiata esterna allo svincolo di Cristoforo Colombo fino allanina lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII questa notte tra le 22 e le 6 è chiuso in direzione Stadio Olimpico restiamo a distanza per evitare assembramenti nelle giornate di venerdì e sabato dalle 21 alle 24 chiusura di Campo dei Fiori Piazza Trilussa limitatamente all’area della scalinata antistante la fontana dell’acqua Paola Piazza Madonna dei Monti via del Pigneto e via Pesaro tel attivamente alla zona pedonale è ...