Miraggio Recovery Fund: ancora battaglia tra Parlamento e Consiglio UE (Di venerdì 30 ottobre 2020) Unione e rapidità: è questa, secondo il Presidente del Consiglio Conte l'unica strada da imboccare per provare a reggere l'urto della seconda ondata che potrebbe rivelarsi ancora più violenta della prima. Stretto coordinamento tra Governi e Commissione Ue per rispondere con efficacia al nuovo "attacco" sferrato dal coronavirus che ha travolto il cuore dell'Europa. Questo il messaggio ribadito e condiviso nel corso della videoconferenza informale dei Leader europei che si è svolto ieri. "Dai test, al vaccino, alle app di tracciamento, alla condivisione di dati e necessità sulle terapie intensive: le misure sanitarie anti-Covid hanno successo solo se coordinate in Europa. L'Italia sostiene questo approccio e pensa che i Ministri della Salute debbano svolgere un ruolo ...

Charles Michel in una lettera ha ammesso il fallimento dell'UE nei tamponi e test, mentre l'Oms ha stimato un 40% dei morti Covid in più nell'ultima settimana: anche in questa seconda ondata l'Europa ...

