Meteo | anticiclone sulla penisola | ecco quanto durerà

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilitaliana torna ad assumere temperature miti, grazie all’arrivo dell’dall’Africa settentrionale. Ilsull’Italia va verso una sua stabilità, con l’arrivo dell’africano. Dopo settimane ricche di precipitazioni, venti forti e temperature basse, l’è pronto a far rialzare, anche se di poco i valori termici. Infatti la sua … L'articolodurerà proviene da Inews.it.

Weekend di Halloween e Ognissanti in compagnia dell’alta pressione. Come anticipato nei giorni scorsi ecco che l’alta pressione sta rimontando sul Mediterraneo portando condiz ...Dalla giornata di domani, infatti, l'anticiclone africano si presenterà in maniera massiccia su tutta la penisola . Dal mattino ancora qualche locale rovescio toccherà alcune regioni del Sud, ma a par ...