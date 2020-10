Maradona: “Ho imparato a volermi più bene e ora sono felice” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Oggi Diego Armando Maradona compie 60 anni. A partire dalla mezzanotte, da tutto il mondo dello sport e non solo sono fioccati auguri di ogni tipo per il Pibe de Oro. Che ringrazia tutti con una lettera al Corriere dello Sport. Parla dell’età, del fatto che da un lato gli pesi e dall’altra no. “Sessant’anni, sì. sono pochi o sono tanti? Devo cominciare a sentirmi pure io un po’ vecchietto, oppure no? Beh, l’ammetto, me lo sono chiesto. Ma non so darmi una risposta. Se penso, se ragiono, se mi fido della mia voglia di futuro sono pochi perché pensavo e ragionavo così anche quando di anni ne avevo la metà. Se invece penso di fare una corsa, uno scatto, beh, allora mi sembrano tanti. Ma so di chi è la colpa: di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) Oggi Diego Armandocompie 60 anni. A partire dalla mezzanotte, da tutto il mondo dello sport e non solofioccati auguri di ogni tipo per il Pibe de Oro. Che ringrazia tutti con una lettera al Corriere dello Sport. Parla dell’età, del fatto che da un lato gli pesi e dall’altra no. “Sessant’anni, sì.pochi otanti? Devo cominciare a sentirmi pure io un po’ vecchietto, oppure no? Beh, l’ammetto, me lochiesto. Ma non so darmi una risposta. Se penso, se ragiono, se mi fido della mia voglia di futuropochi perché pensavo e ragionavo così anche quando di anni ne avevo la metà. Se invece penso di fare una corsa, uno scatto, beh, allora mi sembrano tanti. Ma so di chi è la colpa: di ...

albertopletti : @FBaresi Maradona mi è sembrato il più bravo che abbia mai visto. Chissà Pelè. Comunque, io ho visto dagli anni '70… - Simona_deSimone : Maradona: 'Ho imparato a volermi più bene e ora sono felice' - ilNapolista - tuttonapoli : VIDEO - 'Ho visto Maradona': spettacolare clip della SSC Napoli per il compleanno di Diego - napolista : #Maradona: “Ho imparato a volermi più bene e ora sono felice” Diego scrive al CorSport. “Non vorrei regali per me.… - fufo56 : In vita mia ne ho visti tanti giocatori buoni ottimi e super, ma non ho dubbi a dire che il@migliore per distacco p… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona “Ho Mertens, 'a sola presenza soja mettette paura a ll'avverzarie ilnapolista