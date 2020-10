Liam Payne anticipa il Natale con Naughty List, Dixie D’Amelio partecipa al nuovo singolo (audio e testo) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Liam Payne anticipa il Natale con Naughty List e conferma la collaborazione con Dixie D’Amelio. La presenza della Tik Toker era stata data come certa, ma mancava ancora l’ufficialità. Il nuovo singolo è disponibile in tutte le piattaforme digitali e di streaming dal 30 ottobre. L’impegno dell’ex One Direction continuerà anche con un concerto in streaming che terrà il 31 ottobre per la presentazione della musica contenuta in LP 1. Lo show, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza, ha già un ospite molto speciale. Si tratta di Tom Felton, conosciuto come Draco Malfoy dai tanti fan della saga di Harry Potter. I seguaci di Payne avevano già ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020)ilcone conferma la collaborazione conD’Amelio. La presenza della Tik Toker era stata data come certa, ma mancava ancora l’ufficialità. Ilè disponibile in tutte le piattaforme digitali e di streaming dal 30 ottobre. L’impegno dell’ex One Direction continuerà anche con un concerto in streaming che terrà il 31 ottobre per la presentazione della musica contenuta in LP 1. Lo show, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza, ha già un ospite molto speciale. Si tratta di Tom Felton, conosciuto come Draco Malfoy dai tanti fan della saga di Harry Potter. I seguaci diavevano già ...

team_world : Liam ha scelto un feat d’eccezione per il suo nuovo singolo #NaughtyList Si tratta di Dixie D’Amelio, cantante e… - team_world : NAUGHTY LIST è il titolo del nuovo singolo di LIAM PAYNE in uscita il 30 OTTOBRE. Ora... caro Liam... di due cose s… - MarcoMoriniTW : Natale arriva in anticipo anche quest’anno grazie al nuovo singolo di @LiamPayne, #NaughtyList ?? Dai pochi secondi… - hstylesxarms_ : io ho per caso detto che a natale non si possa parlare di sesso?? ma dove l'hai letto?? ho detto semplicemente che… - ljpismyheroo : RT @LJPayneItalia: Questa mattina il risveglio ha un suono diverso... quello di #NaughtyList!?? In quanti non riescono a smettere di ascol… -

