Il ragazzo «che voleva toccare il fuoco» (Di sabato 31 ottobre 2020) «La mia vita è una scoperta. Cerco sempre un senso a ogni un avvenimento. La prima volta che vidi il fuoco, mi bruciai e fu magnifico. Era caldo e invitante e pensai: ’E se lo toccassi? Forse il calore mi entrerà dentro’. È così che ho scoperto il mondo e sono arrivato fin qui». In questo modo Guillermo Vilas si introduce nel documentario diretto da Matías Gueilburt, Vilas: Tutto o niente, visibile da qualche giorno su Netflix. Un film sull’atleta … Continua L'articolo Il ragazzo «che voleva toccare il fuoco» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 31 ottobre 2020) «La mia vita è una scoperta. Cerco sempre un senso a ogni un avvenimento. La prima volta che vidi il, mi bruciai e fu magnifico. Era caldo e invitante e pensai: ’E se lo toccassi? Forse il calore mi entrerà dentro’. È così che ho scoperto il mondo e sono arrivato fin qui». In questo modo Guillermo Vilas si introduce nel documentario diretto da Matías Gueilburt, Vilas: Tutto o niente, visibile da qualche giorno su Netflix. Un film sull’atleta … Continua L'articolo Il«cheil» proviene da il manifesto.

ilfoglio_it : 'Diego è stato un regalo. Era un ragazzo che Dio aveva mandato in terra per giocare a calcio e fare felici tutti qu… - hugmelanaa : RT @jjksvn: “è tipico degli etero pensare che un ragazzo omosessuale sia ovviamente innamorato di loro” Tommaso Zorzi, 30 ottobre 2020. Io… - Giusy77143761 : Enock sei un ragazzo tenero e dolce vai cosi che sei ????????#GFVIP - IaiaSciacca : Ma che cuore d'oro questo ragazzo mamma mia. #gfvip - Christie_Road15 : TOMMASO NON MERITA NULLA DI CIÒ CHE HA RICEVUTO STASERA ? Questo ragazzo è SOLO da proteggere. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo che Salvini in aula a Milano per processo al ragazzo che gli scrisse "sparati in bocca" MilanoToday.it Cardin: "Lo stop? Una batosta per le palestre. Servono soluzioni rapide"

L'ultimo decreto del Governo Conte per arginare il contagio da Covid-19 ha messo ancora una volta a dura prova gli sport da contatto: la campionessa del mondo Sara Cardin si fa portavoce delle problem ...

Francesco Oppini e gli auguri alla sua fidanzata Cristina

Dopo il confronto con Tommaso Alfonso torna a parlare con Francesco, Grande Fratello ha organzzato per i giovane telecronista una bellissima sorpresa. Il conduttore si collega con i VIP prima di rivog ...

L'ultimo decreto del Governo Conte per arginare il contagio da Covid-19 ha messo ancora una volta a dura prova gli sport da contatto: la campionessa del mondo Sara Cardin si fa portavoce delle problem ...Dopo il confronto con Tommaso Alfonso torna a parlare con Francesco, Grande Fratello ha organzzato per i giovane telecronista una bellissima sorpresa. Il conduttore si collega con i VIP prima di rivog ...