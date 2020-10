Guillermo Mariotto e la protezione da Coronavirus: “Non mi prende perché io prego” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Che Guillermo Mariotto sia un personaggio quantomeno eccentrico, è cosa nota. Stavolta però il vulcanico giurato di Ballando con le stelle nato a Caracas sembra aver travalicato i confini dell’essere eccentrici. In collegamento con La vita in diretta, infatti, si è lasciato andare ad una battuta (che poi tanto battuta non è parsa, dato il tono e il contenuto delle sue parole) in merito al Coronavirus: “Il Covid non mi prende perché io prego: preghiamo, perché il Signore ci assiste”. Sbigottimento in studio e da casa. Imbarazzata la risposta del conduttore Alberto Matano: “Hai un modo artistico di interpretare la protezione da Covid”. L'articolo Guillermo Mariotto e la ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chesia un personaggio quantomeno eccentrico, è cosa nota. Stavolta però il vulcanico giurato di Ballando con le stelle nato a Caracas sembra aver travalicato i confini dell’essere eccentrici. In collegamento con La vita in diretta, infatti, si è lasciato andare ad una battuta (che poi tanto battuta non è parsa, dato il tono e il contenuto delle sue parole) in merito al: “Il Covid non miperché io prego: preghiamo, perché il Signore ci assiste”. Sbigottimento in studio e da casa. Imbarazzata la risposta del conduttore Alberto Matano: “Hai un modo artistico di interpretare lada Covid”. L'articoloe la ...

