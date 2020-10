Genoa | Behrami si racconta | “Covid ci sta cambiando Io più fragile e mondo più aggressivo”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Guerriero in campo col suo, uomo piùfuori. Valonsi confessa e lo fa ai microfoni de Il Secolo XIX in merito all'emergenza pandemica da Covid-19 e sulle ripercussioni che questa situazione sta avendo sul, non solo quello del pallone.: "Io più. Covid ci sta"caption id="attachment 1038625" align="alignnone" width="398"(getty images)/captionIl centrocampista del Grifone parla subito del momento delicato vissuto dalin merito ai contagi da coronavirus: "Non mi piacciono le frasi fatte, non mi piace quando si dice 'Ciò che non ti uccide ti fortifica'. Non mi sono scoperto più forte, mi sono scoperto più. Non ...