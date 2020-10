F1, Charles Leclerc: “Guidare a Imola è emozionante, sarà interessante capire come si svolgerà un weekend così compresso” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Imola torna a bussare alle porte della F1. A 14 anni di distanza dall’ultima volta il circuito del Santerno torna a essere sede di un appuntamento iridato, un evento dettato dalla particolarità dell’annata (condizionata inevitabilmente dalla pandemia). Un GP, purtroppo, che non vedrà la presenza di pubblico per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo tutti. Nel lontano 2006 fu la Ferrari a vincere grazie al Kaiser Michael Schumacher, mai dimenticato dai supporters del Cavallino Rampante. Schumi che su questo tracciato è stato capace di imporsi in ben 6 circostanze (1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2006). Sarà un round particolare visto che per la prima volta ci sarà un fine settimana il cui formato sarà di due giorni. Una limitazione dettata dallo spostamento dal Portogallo all’Italia che richiedeva tempo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020)torna a bussare alle porte della F1. A 14 anni di distanza dall’ultima volta il circuito del Santerno torna a essere sede di un appuntamento iridato, un evento dettato dalla particolarità dell’annata (condizionata inevitabilmente dalla pandemia). Un GP, purtroppo, che non vedrà la presenza di pubblico per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo tutti. Nel lontano 2006 fu la Ferrari a vincere grazie al Kaiser Michael Schumacher, mai dimenticato dai supporters del Cavallino Rampante. Schumi che su questo tracciato è stato capace di imporsi in ben 6 circostanze (1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2006). Sarà un round particolare visto che per la prima volta ci sarà un fine settimana il cui formato sarà di due giorni. Una limitazione dettata dallo spostamento dal Portogallo all’Italia che richiedeva tempo ...

