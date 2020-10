Dopo il Costanzo Show, polemiche per X Factor: "Perché pubblico in tv e non nei teatri?" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo il Maurizio Costanzo Show su Mediaset, anche X Factor su Sky fa assistere il pubblico in studio alla prima puntata dei Live scatenando le polemiche. “Sembrano più di quelli che sono ma è tutto nel consentito”, ha detto in diretta il conduttore Alessandro Cattelan, commentando la presenza del pubblico che ha scatenato il malcontento degli utenti social.Molti su Twitter, infatti, si sono domandati: “Durante gli spettacoli in onda in tv il pubblico è ammesso. Perché non fare lo stesso con cinema e teatri?”. Queste le parole degli spettatori, con riferimento alla chiusura di cinema e teatri prevista dalle norme anti-Covid dell’ultimo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020)il Mauriziosu Mediaset, anche Xsu Sky fa assistere ilin studio alla prima puntata dei Live scatenando le. “Sembrano più di quelli che sono ma è tutto nel consentito”, ha detto in diretta il conduttore Alessandro Cattelan, commentando la presenza delche ha scatenato il malcontento degli utenti social.Molti su Twitter, infatti, si sono domandati: “Durante gli spettacoli in onda in tv ilè ammesso.; non fare lo stesso con cinema e?”. Queste le parole degli spettatori, con riferimento alla chiusura di cinema eprevista dalle norme anti-Covid dell’ultimo ...

Come ha spiegato molto bene il direttore di Fanpage, Francesco Piccinini, nella prima puntata del Costanzo Show (puntata che ha destato molto scalpore perché registrata dopo l’ultimo Dpcm in cui si ...

