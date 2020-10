Diego Maradona compie 60 anni (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego Armando Maradona, uno dei più grandi, se non il più grande calciatore della storia, nasce il 30 ottobre a Lanus, nella provincia di Buenos Aires. Il suo talento sboccia già a 16 anni, tanto fa essere convocato nella Nazionale maggiore. Qual’e’ stata la carriera di Diego Maradona? Comincia la sua carriera al.Boca, per poi passare al Siviglia, al Barcellona e al Napoli, dove ancora oggi è l’idolo dei tifosi. Ha portato i partenopei alla conquista di due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa. Nel 1986 ha trascinato l’ Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo, con cinque gol e altrettanti assist. Memorabile il quarto di finale contro l’Inghilterra, in cui segna due gol passati alla storia, e tutti nella ripresa. Il primo con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020)Armando, uno dei più grandi, se non il più grande calciatore della storia, nasce il 30 ottobre a Lanus, nella provincia di Buenos Aires. Il suo talento sboccia già a 16, tanto fa essere convocato nella Nazionale maggiore. Qual’e’ stata la carriera di? Comincia la sua carriera al.Boca, per poi passare al Siviglia, al Barcellona e al Napoli, dove ancora oggi è l’idolo dei tifosi. Ha portato i partenopei alla conquista di due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa. Nel 1986 ha trascinato l’ Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo, con cinque gol e altrettanti assist. Memorabile il quarto di finale contro l’Inghilterra, in cui segna due gol passati alla storia, e tutti nella ripresa. Il primo con ...

