Chiesa | “La Fiorentina mi ha fatto uomo | la Juventus è un orgoglio”

Federico Chiesa, giocatore della Juventus, è stato presentato alla stampa in conferenza. Ringrazio come prima cosa la Fiorentina e la città di Firenze per i 14 anni passati fra settore giovanile e prima squadra. Sono cresciuto, sono diventato uomo. E voglio ringraziare i presidenti Della Valle e Commisso, oltre ai tifosi, che mi hanno supportato nel bene e nel male. Grazie veramente. Non voglio fare nessuna polemica riguardo alle offese social, quelle non sono persone che tifano Fiorentina o che amino il calcio. Ma solo persone che usano i social con una forte invidia personale. Mi sono comportato sempre in modo corretto nei confronti di Commisso, chiudo qui il discorso. Ho saputo del suo interesse negli ultimi giorni di mercato. Si è chiuso tutto in pochissimi giorni.

