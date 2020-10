Attentato Nizza, noi musulmani d’Europa abbiamo il dovere di non essere ambigui (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non c’è nessuna guerra santa, nessuna Jihad, contro l’Occidente da parte dell’Islam. Sbagliamo a considerare il fenomeno fondamentalista come qualcosa di connaturale alla religione islamica. Infatti, il radicalismo si è diffuso nelle società arabe a partire dagli anni Settanta, cioè con l’insediamento di quei regimi totalitari che hanno piegato qualsiasi dissenso interno. Il risultato è stata una stagnazione (sociale, culturale e politica) durata cinquant’anni, che ha prodotto un malessere generalizzato e un risentimento contro i propri dittatori e chi li supportava. Da una parte, qui in Europa ci culliamo nella nostra libertà d’espressione che oggi, e in altre occasioni, riteniamo messa sotto attacco da parte di un Islam politico. C’è chi scrive che il vecchio continente è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non c’è nessuna guerra santa, nessuna Jihad, contro l’Occidente da parte dell’Islam. Sbagliamo a considerare il fenomeno fondamentalista come qualcosa di connaturale alla religione islamica. Infatti, il radicalismo si è diffuso nelle società arabe a partire dagli anni Settanta, cioè con l’insediamento di quei regimi totalitari che hanno piegato qualsiasi dissenso interno. Il risultato è stata una stagnazione (sociale, culturale e politica) durata cinquant’anni, che ha prodotto un malgeneralizzato e un risentimento contro i propri dittatori e chi li supportava. Da una parte, qui in Europa ci culliamo nella nostra libertà d’espressione che oggi, e in altre occasioni, riteniamo messa sotto attacco da parte di un Islam politico. C’è chi scrive che il vecchio continente è ...

