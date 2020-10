Alba Parietti dice no a un secondo lockdown | “La gente deve lavorare”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La soubrette e opinionista televisiva, che in passato ha sconfitto il Coronavirus, è del tutto contraria ad una chiusura totale. La madre di Francesco Oppini ne ha parlato in una recente intervista. L'articolono a un: “Lalavorare” proviene da Gossip e Tv.

Winston10771675 : RT @Adnkronos: #AlbaParietti: ''Virus non si sconfigge con #lockdown, gente deve lavorare'' - RT_Giacomo : RT @Adnkronos: #AlbaParietti: ''Virus non si sconfigge con #lockdown, gente deve lavorare'' - FRAGOLA1986 : @Antonellaalta11 Alba parietti dico - GDnutrizionista : @Adnkronos Ma COSA NE SA ALBA PARIETTI... - Mascia92800243 : RT @bimbetommyzorzi: Alba Parietti però è stata cattivella con Zorzi, quindi stasera vogliamo l'Elia con le unghia affilate #GFVIPPARTY #GF… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Gossip e Tv

La soubrette e opinionista televisiva, che in passato ha sconfitto il Coronavirus, è del tutto contraria ad una chiusura totale. La madre di Francesco Oppini ne ha parlato in una recente intervista.Alba Parietti è la madre di Francesco Oppini, attuale concorrente del GFVip. La donna ha avuto un litigio per difendere il proprio figlio. Alba Parietti è un personaggio molto importante del mondo ...