Vieri | “Barcellona troppo forte Messi è l’Harry Potter del calcio”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervistato dalla CBS, Boboha commentato la gara tra Juventus e Barcellona, analizzando la netta superiorità dei catalani allo Juventus Stadium. Queste le sue parole: “Ho visto un Barcellona fantastico. Non c’è stata partita. Avrebbero potuto segnare 7-8 gol.è un mago, l’Harrydel calcio. Quando smetterà di giocare, butterò la mia televisione e smetterò di lavorare in TV. Mi metterò a guardare Netflix in casa mia, perché quando smetterà lui di giocare, non ci sarà niente da guardare. Il Barcellona che abbiamo visto contro la Juventus è semplicemente incredibile e quando hai un numero 10 comeè tutto ancora più pazzesco. Peccato che non ci siano i tifosi in questo periodo, ...