Scuole chiuse in Puglia, la Azzolina colpita e affondata non ci sta: «Emiliano riapra subito». Ma i pediatri… (Di giovedì 29 ottobre 2020) Proprio non ci sta la Azzolina: a Emiliano, o meglio, all'ordinanza del governatore della Puglia che sospende l'attività didattica in presenza, replica su Facebook: «Si riaprano al più presto le Scuole, evitando conseguenze gravi, presenti e future, per gli studenti e per le famiglie». In realtà però, dati alla mano – che non sempre coincidono con quelli a cui fa riferimento la ministra – i problemi le famiglie li stanno già affrontando. E da quando le Scuole hanno riaperto. E sono problemi di contagi da Covid-19. Che la ministra dell'Istruzione insiste a ributtare sulle spalle di altri, Altri istituti. Altre istituzioni. Altre personalità politiche. Tanto che sempre nel suo post, la ...

Sono una quarantina i casi accertati di Covid-19 tra i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. Un numero che sale a 150 se si considerano le quarantene.

Lo afferma Luigi Gallo, deputato del M5S già presidente della commissione Cultura della Camera, il quale auspica “che il governo prenda posizione sulle chiusure regionali delle scuole e suggerisca ...

