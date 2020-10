Sambenedettese | Mauro Zironelli è il nuovo allenatore

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Photo Credits:calcio.euè ildella. L’ufficialità è arrivata a poche ore dall’esonero di Paolo Montero, attraverso un comunicato diffuso dalla società. Nel valzer di nomi a spuntarla è stata quindi l’exdel Modena, che già ieri ha diretto il suo primo allenamento al Samba Village. Tra i nomi dei possibili allenatori il più invocato dalla piazza era quello di Colantuono che, attualmente, ricopre il ruolo di responsabile dell’area tenica e organizzativa della Samb. Il tecnico veneto trova una squadra che ha collezionato 11 punti in 7 partite, distante solo 3 punti dal Padova capolista.è ...

La Sambenedettese ha il suo nuovo allenatore: è Mauro Zironelli che sostituisce l'esonerato Paolo Montero. Il club ha ...