Recovery Fund, è scontro tra Parlamento e Consiglio per il bilancio Ue (Di giovedì 29 ottobre 2020) Secondo quanto reso noto dalla delegazione dei negoziatori dell'Eurocamera, sarebbe in atto uno scontro tra Parlamento e Consiglio sul bilancio Ue 2021-2027 ed in particolare, sul modo in cui devono ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 ottobre 2020) Secondo quanto reso noto dalla delegazione dei negoziatori dell'Eurocamera, sarebbe in atto unotrasulUe 2021-2027 ed in particolare, sul modo in cui devono ...

HuffPostItalia : Non c'è pace per il Recovery fund, nuovo scontro tra Stati e Parlamento Ue - matteosalvinimi : 'Mentre la situazione economia e sanitaria sta peggiorando, Bruxelles conferma: il Recovery Fund arriverà col conta… - GiuseppeConteIT : Fruttuosa e approfondita conversazione con @vonderleyen. Coordinamento europeo su Covid19, #GlobalHealthSummit, Rec… - CentroStudi_EL : ?? #RecoveryFund ed #EntiLocali: quali prospettive a breve ed a medio termine? L'Avv. Giovanni Viale delinea gli sc… - gralbertazzi : Non c'è pace per il Recovery fund, nuovo scontro tra Stati e Parlamento Ue (di A. Mauro) -