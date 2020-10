Più di 100 positivi nella Rsa a Susa, la procura indaga (Di giovedì 29 ottobre 2020) La procura di Torino ha aperto un fascicolo K per indagare sulla situazione della Rsa “San Giacomo” di Susa dove in pochi giorni i positivi sono risultati essere 106, 81 anziani e 25 operatori, su 190 letti disponibili. Un aumento vertiginoso se si considera che pochi giorni fa i positivi erano solo 40. La segnalazione alla procura arriva dai carabinieri, ma non ci sono stati esposti. E per ora il fascicolo aperto riguarda “atti relativi a fatti nei quali non si ravvisano reati allo stato degli atti, ma che possono richiedere approfondimenti In totale dalla procura torinese sono stati aperti, per lo più dopo segnalazioni e denunce, più di una trentina di fascicoli in relazione a diversi aspetti legati all’emergenza ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ladi Torino ha aperto un fascicolo K perre sulla situazione della Rsa “San Giacomo” didove in pochi giorni isono risultati essere 106, 81 anziani e 25 operatori, su 190 letti disponibili. Un aumento vertiginoso se si considera che pochi giorni fa ierano solo 40. La segnalazione allaarriva dai carabinieri, ma non ci sono stati esposti. E per ora il fascicolo aperto riguarda “atti relativi a fatti nei quali non si ravvisano reati allo stato degli atti, ma che possono richiedere approfondimenti In totale dallatorinese sono stati aperti, per lo più dopo segnalazioni e denunce, più di una trentina di fascicoli in relazione a diversi aspetti legati all’emergenza ...

