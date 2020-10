"Palazzo Chigi, preoccupazione nello staff per una brutta tosse di Conte": la bomba di Dagospia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Basta un flash, a Dagospia. Un flash piuttosto clamoroso in cui si dà conto di quanto scritto su Twitter da Il Portaborse, account molto inserito nella realtà parlamentare. Si parla niente meno che di Giuseppe Conte. E il flash di Dago recita: "Tweet de Il Portaborse. Gira voce che ci sia preoccupazione nello staff di Palazzo Chigi per una brutta tosse di Conte...". Poche parole per sganciare una bombetta, in questi giorni in cui la seconda ondata del coronavirus sta colpendo l'Italia in modo drammatico, con selvaggia violenza. Già: un colpo di tosse, oggi, non è certo lo stesso "colpo di tosse" di un anno fa. Insomma, l'allarme scatta. Immediatamente. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Basta un flash, a. Un flash piuttosto clamoroso in cui si dà conto di quanto scritto su Twitter da Il Portaborse, account molto inserito nella realtà parlamentare. Si parla niente meno che di Giuseppe. E il flash di Dago recita: "Tweet de Il Portaborse. Gira voce che ci siadiper unadi...". Poche parole per sganciare una bombetta, in questi giorni in cui la seconda ondata del coronavirus sta colpendo l'Italia in modo drammatico, con selvaggia violenza. Già: un colpo di, oggi, non è certo lo stesso "colpo di" di un anno fa. Insomma, l'allarme scatta. Immediatamente. ...

- andrea_gardin : RT @ilPortaborse_: Gira voce che ci sia preoccupazione nello staff di palazzo Chigi per una brutta tosse di Conte...