L'idea del lockdown europeo sull'asse Sassoli-Von Der Leyen (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un incontro previsto per la giornata di oggi tra David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, potrebbe mettere sul tavolo l'ipotesi – anticipata in un retroscena dal quotidiano La Stampa – di un lockdown europeo, sui modelli di quelli adottati in Francia e in Germania (ma anche nei Paesi Bassi, per non parlare delle misure – al momento soft – che sono state adottate in Italia). Il punto di riferimento, da parte della Commissione europea, sono chiaramente gli stati più grandi tra i 27 che fanno parte dell'Unione, ma non è escluso che il lockdown possa allargarsi anche ad altri Paesi più piccoli.

