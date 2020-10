La forza degli studenti universitari in questi giorni difficili (Di giovedì 29 ottobre 2020) (articolo di Fausto Colombo, professore di Sociologia dei media all’Università Cattolica) Essere studenti universitari è molto di più che studiare, superare gli esami, laurearsi. È anche più che prepararsi al lavoro, ai diritti e doveri della maturità.Essere studenti universitari è stare con gli altri, colleghi e professori, condividere il quotidiano, chiacchierare e ridere. Qualche volta - quando i libri incontrano le esigenze e le promesse della giovinezza, e il cuore pretende le sue ragioni – è anche innamorarsi di una persona, di una vocazione, di un’idea. La pandemia non ha fermato lo studio, gli esami, le lauree, ma ha ridotto fatalmente le esperienze di incontro, le passioni fisiche e intellettuali, l’irripetibile stagione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) (articolo di Fausto Colombo, professore di Sociologia dei media all’Università Cattolica) Essereè molto di più che studiare, superare gli esami, laurearsi. È anche più che prepararsi al lavoro, ai diritti e doveri della maturità.Essereè stare con gli altri, colleghi e professori, condividere il quotidiano, chiacchierare e ridere. Qualche volta - quando i libri incontrano le esigenze e le promesse della giovinezza, e il cuore pretende le sue ragioni – è anche innamorarsi di una persona, di una vocazione, di un’idea. La pandemia non ha fermato lo studio, gli esami, le lauree, ma ha ridotto fatalmente le esperienze di incontro, le passioni fisiche e intellettuali, l’irripetibile stagione ...

Essere studenti universitari è molto di più che studiare, superare gli esami, laurearsi. È anche più che prepararsi al lavoro, ai diritti e doveri della maturità. Essere studenti universitari è stare ...

Francia sotto attacco: la Turchia condanna con forza l'episodio "selvaggio" di Nizza

29 ottobre 2020 La Turchia "condanna fermamente l'attacco selvaggio" nella cattedrale di Nizza. Lo rende noto il ministero degli Esteri turco che esprime la sua solidarietà alla Francia. "Condanniamo ...

