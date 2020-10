Grave lutto per Silvia Toffanin: è morta la mamma - (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roberta Damiata Si &eGrave; spenta dopo una lunga malattia Gemma Parison, mamma della conduttrice Silvia Toffanin E’ scomparsa oggi dopo una lunga malattia Gemma Parison, mamma della conduttrice Silvia Toffanin. La signora Parison era malata ormai da mesi ma da qualche giorno le sue condizioni erano peggiorate. La notizia di questa scomparsa &eGrave; stata diffusa tramite l’agenzia Ansa, nessuna dichiarazione al momento da parte della presentatrice da sempre molto gelosa della sua privacy. Della sua famiglia d’origine si sa infatti molto poco. La Toffanin (41 anni) ha una sorella di nome Daiana e del suo passato ha rivelato qualcosa solo in una intervista di qualche anno fa. La sua &eGrave; ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roberta Damiata Si &e; spenta dopo una lunga malattia Gemma Parison,della conduttriceE’ scomparsa oggi dopo una lunga malattia Gemma Parison,della conduttrice. La signora Parison era malata ormai da mesi ma da qualche giorno le sue condizioni erano peggiorate. La notizia di questa scomparsa &e; stata diffusa tramite l’agenzia Ansa, nessuna dichiarazione al momento da parte della presentatrice da sempre molto gelosa della sua privacy. Della sua famiglia d’origine si sa infatti molto poco. La(41 anni) ha una sorella di nome Daiana e del suo passato ha rivelato qualcosa solo in una intervista di qualche anno fa. La sua &e; ...

zazoomblog : Grave lutto per Silvia Toffanin: è morta la mamma - - #Grave #lutto #Silvia #Toffanin: - infoitcultura : Morta la mamma di Silvia Toffanin, grave lutto per la conduttrice - infoitcultura : Grave lutto per Silvia Toffanin: è morta mamma Gemma - infoitcultura : Silvia Toffanin, grave lutto per la conduttrice - infoitcultura : Grave lutto per Silvia Toffanin: la redazione di Verissimo interviene -