"Il turismo vale il 13% del nostro Pil, occupa più di 4 milioni di italiani che sono stati totalmente dimenticati". Lo ha detto il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla manifestazione del partito davanti al ministero dei Beni Culturali, a favore degli operatori del settore turistico. fsc/mrv/red Fdi in piazza, Meloni "Settore turistico abbandonato dal Governo" su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Fdi piazza Manifestazione in piazza è mistero al Forte sull’annuncio di FdI LA NAZIONE Mazara, si pensa di abbattere la Tari per le attività commerciali. Arriva il Wifi in piazza

“Vista l’emergenza Covid veniamo incontro a tutte le attività ed operatori economici della nostra Città, proponendo la modifica del regolamento della riduzione della Tari, affinché per tutto il 2020 v ...

Domani ad Ancona manifestazione dei lavoratori del pubblico spettacolo

ANCONA – Tecnici di scena, operatori dei service ... manifesteranno ad Ancona in piazza del Plebiscito, per chiedere un intervento urgente sul settore. La manifestazione sarà in contemporanea ...

