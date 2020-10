“Eri il nostro gigante buono | addio Mauro” Muore a 39 anni all’interno del suo negozio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “La vita sa essere proprio infame e si porta via sempre i migliori – aggiunge un amico – ciao Mauro..ti ricorderò sempre con il sorriso e la voglia di ballare”. Questo è solo uno dei messaggi di cordoglio destinati aldalle mani delicate, un’anima d’artista racchiusa in un corpo da giocatore di rugby (sport che aveva praticato a lungo da ragazzo). Per gli amici Mauro Baratto questa descrizione essenziale e sintetica calzava a pennello. Trentanove, originario di Robegano, è morto ieri pomeriggio, colto da un malore improvviso all’interno del suo, a Marghera. L’uomo gestiva l’Hemptown, un grow shop, unin cui si vendono derivati di canapa e cannabis legale, in via Castelli. Baratto, nel primo ...