E ora Bologna le biblioteche consegnano i libri gratis a casa

BOLOGNA – Libri gratis a domicilio. Sono quelli che, da lunedì, si potranno ricevere a Bologna grazie al nuovo servizio di prestito promosso dall'Istituzione biblioteche del Comune, in collaborazione con i fattorini di Consegne etiche.

Bologna - In occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti al Cimitero della Certosa di Bologna sono in programma diverse iniziative, tra cui Audiolook - La Certosa Mister ...

Maire Tecnimont-Hera: siglano accordo per il riciclo delle plastiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 ott - Maire Tecnimont e il Gruppo Hera annunciano che e' stato firmato questa mattina a Bologna un accordo strategico fra Aliplast, societa' del Gruppo Hera ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 ott - Maire Tecnimont e il Gruppo Hera annunciano che e' stato firmato questa mattina a Bologna un accordo strategico fra Aliplast, societa' del Gruppo Hera ...