Covid, in Lombardia il presente è un passato che non passa. Spettro lockdown (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il via vai delle ambulanze, gli ospedali in affanno, i reparti di rianimazione sotto pressione. E poi i numeri dei contagi e dei morti ogni giorno più alti, gli infermieri che mancano, i medici in allarme. In Lombardia il presente è un passato che non passa, segnato dal timore che la seconda ondata di Covid19 possa diventare come la prima. Oggi sono stati individuati 7.339 casi (a fronte di 42.684 tamponi), tra Milano e hinterland altre 3.211 persone sono risultate positive. Dei 24.991 nuovi positivi registrati ieri nel Paese 7.558 (circa il 30%) sono stati rilevati in quella che resta la regione più colpita dal virus. Quarantunomila i tamponi effettuati, 47 i morti. In aumento i ricoveri ordinari (+357, per un totale di 3.072) e in terapia intensiva (+21, per un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il via vai delle ambulanze, gli ospedali in affanno, i reparti di rianimazione sotto pressione. E poi i numeri dei contagi e dei morti ogni giorno più alti, gli infermieri che mancano, i medici in allarme. Inilè unche non, segnato dal timore che la seconda ondata di19 possa diventare come la prima. Oggi sono stati individuati 7.339 casi (a fronte di 42.684 tamponi), tra Milano e hinterland altre 3.211 persone sono risultate positive. Dei 24.991 nuovi positivi registrati ieri nel Paese 7.558 (circa il 30%) sono stati rilevati in quella che resta la regione più colpita dal virus. Quarantunomila i tamponi effettuati, 47 i morti. In aumento i ricoveri ordinari (+357, per un totale di 3.072) e in terapia intensiva (+21, per un ...

AntoVitiello : Campagna anti-#Covid della Regione Lombardia con #Ibrahimovic: 'Il virus mi ha sfidato, e ho vinto. Ma tu non sei Z… - Corriere : L’appello di Ibra: «Non siete Zlatan, non sfidate il virus. Rispettate le regole sempre» - RegLombardia : #LNews Sono 7.558 i nuovi positivi con 41.260 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 18,3% ????… - ISgrull : @NandoPiscopo1 @battitomilan7 In Lombardia brutta brutta però....pagavano per far prendere malati covid alle rsa e… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo, risp… -