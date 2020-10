Coronavirus: Salvini, 'cure a domicilio e farmaci che non piacciono a multinazionali' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Curare le persone a casa loro, usando tutti i mezzi e le terapie necessarie, anche quelle che non piacciono alle multinazionali del farmaco perchè costano troppo poco". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al Senato dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'ultimo Dpcm. Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Curare le persone a casa loro, usando tutti i mezzi e le terapie necessarie, anche quelle che nonalledel farmaco perchè costano troppo poco". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, intervenendo al Senato dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'ultimo Dpcm.

carlaruocco1 : #Salvini a giugno 'Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus'. Le sue profezie estive non si sono avverate e o… - fattoquotidiano : “Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus”: da Salvini a Bassetti, le profezie estive dei “minimalisti” del C… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, SALVINI VALUTA DI RICORRERE AL TAR CONTRO IL DPCM IL LEADER DELLA LEGA INCONTRA SINDACI E AMMINISTRATO… - palmiottid : RT @sole24ore: Coronavirus, Conte: «Senza una risposta coordinata Ue nessuno supererà la crisi» - agilex2 : Ennesima buffonata di Salvini che si intrufola per farsi riprendere dalle telecamere, balbetta qualcosa di incompre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Salvini HTTP/1.1 Server Too Busy