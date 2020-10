Coronavirus, de Magistris: il lockdown va deciso con i sindaci. Sala: non c'è un partito del sì e uno del no (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Qualsiasi misura più restrittiva, a maggior ragione un eventuale lockdown, deve essere decisa da tutti: Governo nazionale, governo regionale e governo della città». Lo... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Qualsiasi misura più restrittiva, a maggior ragione un eventuale, deve essere decisa da tutti: Governo nazionale, governo regionale e governo della città». Lo...

Adnkronos : #Scontri #Napoli, #Annunziata a #demagistris in tv: 'Perché non va lì?' - Notiziedi_it : Coronavirus, de Magistris: il lockdown va deciso con i sindaci. Sala: non c'è un partito del sì e uno del no - mattinodinapoli : Coronavirus, de Magistris: il lockdown va deciso con i sindaci. Sala: non c'è un partito del sì e uno del no - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: La tagliente missiva di #BeppeSala e #DeMagistris al ministro #Speranza: 'Lockdown, idea sua o del consigliere? Non ci… - infoitinterno : Coronavirus, de Magistris: su cultura e ristorazione contro Dpcm -