Catania, arrestato un usuraio: tasso di interesse del 120% su un piccolo prestito a un ristoratore in difficoltà causa Covid (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ha preso in prestito 3.500 euro da un usuraio, con un tasso di interesse del 120% spalmato su un anno. Il ristoratore di Catania, in difficoltà economica a causa del calo degli incassi causato dall’emergenza Covid, avrebbe quindi finito per restituirgli ben 7.70o euro. Ma la Guardia di Finanza è riuscita ad arrestare in flagranza di reato l’usurario, Giuseppe Luigi Celi, 33enne di Catania: è stato bloccato dopo aver incassato una rata del prestito all’imprenditore. Nella sua casa gli investigatori hanno sequestrato agende, pizzini, mille euro in contanti e altri documenti relativi alla contabilità in nero, dove si potevano leggere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ha preso in3.500 euro da un, con undidelspalmato su un anno. Ildi, in difficoltà economica adel calo degli incassito dall’emergenza, avrebbe quindi finito per restituirgli ben 7.70o euro. Ma la Guardia di Finanza è riuscita ad arrestare in flagranza di reato l’usurario, Giuseppe Luigi Celi, 33enne di: è stato bloccato dopo aver incassato una rata delall’imprenditore. Nella sua casa gli investigatori hanno sequestrato agende, pizzini, mille euro in contanti e altri documenti relativi alla contabilità in nero, dove si potevano leggere ...

