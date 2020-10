Appuntamenti e scadenze del 29 ottobre 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Giovedì 22/10/2020Appuntamenti: Festival della Scienza di Genova – Evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i protagonisti dell’edizione 2020 (fino a domenica 01/11/2020) Lunedì 26/10/2020Appuntamenti: Rome Art Week 2020 – Alla quinta edizione della settimana dell’arte contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioni (fino a sabato 31/10/2020) Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Giovedì 22/10/: Festival della Scienza di Genova – Evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i protagonisti dell’edizione(fino a domenica 01/11/) Lunedì 26/10/: Rome Art Week– Alla quinta edizione della settimana dell’arte contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioni (fino a sabato 31/10/) Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni ...

Il malcontento sta salendo e la fine del mese, con tutte le sue scadenze, sta arrivando. Così baristi, negozianti, ristoratori, gestori di palestre, messi in ginocchio dal’ultimo DPR, si sono dati app ...

Analizzando le revisioni con scadenza al 30 settembre ... Per non incorrere in multa alcuna, occorre aver appuntamento presso un’officina preposta. Non basta dir al vigile “sto andando a fare la ...

